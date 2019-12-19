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В пятницу в Киеве похолодает до +6

Ночью - заморозки до -2.

В пятницу в Киеве похолодает до +6
Фото: tlt.ru

В пятницу, 20 декабря, в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +4…+11 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -1…+4 градуса, днем +6…+11 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+8 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +2…+9 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +3…+9 градусов; в Одесской области ночью 0…+5 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +5…+10 градусов.

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