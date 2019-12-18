В четверг в Украине до +13, без существенных осадков

В Украине 19 декабря сохранится теплая погода, будет без существенных осадков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
На западе переменная облачность, сухо, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +6…+13 градусов.
В Карпатах температура ночью -1…+4 градуса, днем +3…+8 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +4…+10 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +4…+10 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +3…+9 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +6…+12 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.