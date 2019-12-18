Реновации городов: как вдохнуть новую жизнь в старые районы города?

Скоро клопы съедят киевские тесные и унылые хрущевки. Этот результат ликвидации излишеств в проектировании и строительстве. Дома собирали очень быстро и экономили на всем, что только можно. Главное, чтобы размер лестничной клетки и радиус поворота на ступенях позволял вынести гроб. Все остальное пространство разрешалось максимально ограничивать.

Фото: smartclever.com.ua Хрущевки на Нивках

Никита Хрущев лично протестировал туалет в хрущевке и вынес вердикт: «Я смог, значит и все смогут!». В ответ мудрый народ придумал горькую шутку о хрущевских квартирах: Никита Сергеевич совместил ванную с уборной, но не смог совместить пол с потолком.

С 1957 года в Киеве дешево и быстро выстроили целые кварталы. И сегодня в жилфонде столицы – 15% хрущевок. Уже не новость, что этим старым и некачественным застройкам необходима грамотная реновация. Согласно проекту генплана, необходимо сносить 3055 хрущевок, где проживает более 200 тыс. семей.

Задача сложна, но как по мне, интересная. Есть возможность переработать инфраструктуру, проезжие части, поставить современную недвижимость. Улучшить для людей качество жизни и среду обитания – это главная цель реноваций.

В США, Японии, Китае, Гонконге, Великобритании, России сносили целые районы. Как правило, власти или выкупают квартиры по рыночной цене, или предоставляют новое жилье. В странах Европы и Израиле отдают предпочтение надстройкам и достройкам, которые дают прибавку полезной площади, обновляют коммуникации, улучшают энергоэффективность, создают современный дизайн фасадов. Порой такие работы производят, даже не отселяя жителей дома.

Массовая реновация панельных зданий микрорайонов крупных городов Германии (как ФРГ, так и ГДР), Франции, Швеции, Дании, Финляндии, Польши, Чехия и Словакии осуществлялась с поддержкой государства. Предусматривались целевые программы на субсидии, льготы физическим лицам по кредитованию и налоговым сборам.

Конечно, 100% поддержка реноваций среди жителей старой застройки – большая редкость. Поэтому власти придумывают меры «подталкивания» к выселению. В Великобритании для жильцов ветхих зданий вводят «налог на разруху». Во Франции оставшихся жильцов не будут выгонять, не будут отключать им свет и воду, но предложат оплачивать обслуживание всего дома.

Самый простой и защищенный, на мой взгляд, алгоритм реноваций в Стамбуле. Людей оповещают о сроках, в которые они должны покинуть свои квартиры. Владельцы недвижимости сами выбирают застройщика. Дома строят за счет девелоперов, которые смогут продать свободные квартиры в новом доме. На строительство отведено полтора года. Государство помогает подобрать и оплачивает аренду временно выселенным людям. Возможна денежная выплата в размере 20 тыс долл. По окончанию строительства люди въезжают в новые дома по тому же адресу.

Строительство в Стамбуле ведется по строжайшим регламентам. При сдаче объектов очень тщательно проверяются все технические характеристики. Особое внимание уделяют защищенности конструкции от сейсмических рисков. Современные дома оснащают бассейнами, прекрасной инфраструктурой и прочими удобствами.

В Москве жильцам старых хрущевок предлагают квартиру с ремонтом в новом доме в том же районе. При этом количество комнат — не менее, чем в старой квартире. Жилая площадь — не менее, чем жилой площади в старой квартире. Общая площадь — больше, чем в старой квартире за счет более просторных помещений общего пользования (кухня, прихожая, коридор, ванная, туалет). Если участник программы не готов переехать в равнозначную квартиру, он может получить денежную компенсацию.

Самым главным на каждом этапе являются юридическая защищенность, гарантии от правительства. Для нас – это самое уязвимое место. Людей пугают юридические парадоксы и непростые взаимоотношения мэрии, застройщиков и горожан. Квартирные аферы последних лет также портят репутацию всему жилищному строительству. Киевляне опасаются просто остаться на улице.

Чтобы решить, как и куда временно отселять киевлян, нужна законодательная база. Есть законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда». Он ожидает рассмотрения уже несколько лет.