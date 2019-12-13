«Хрестовий похід» Маккейна за демократію у світі

Днями в Україні презентували автобіографію Джона Маккейна українською. Серед присутніх – почесні гості: Вільям Тейлор, тимчасово повірений у справах США в Україні, Борис Тарасюк, Міністр закордонних справ. Проте не тільки для американських та вітчизняних політичних діячів важлива постать Маккейна, вона значуща для українців – для кожного з нас.

Фото: надане Юлією Орловою

Джон Маккейн розпочав свою кар’єру як військовослужбовець – не дивно, бо народився він просто на військовій базі, у сім’ї офіцера. Звідси постійні переїзди, 20 різних шкіл, далі – військово-морська академія. А потім… війна. Дві авіакатастрофи, п’ятирічний полон та тортури у В’єтнамі – звідти Маккейн повернувся сивим, проте не зламаним. Він зберіг у серці гуманістичну віру в людину, в її душу, права та свободи. І з цією вірою пішов політичним шляхом.

Маккейн став членом Палати представників, потім – сенатором, двічі брав участь у президентських перегонах, проте двічі програв. Вперше Джорджу Бушу, вдруге – Обамі. Та замість того, аби поставити хрест на своїй політичній кар’єрі, Маккейн розпочав власний «хрестовий похід» за демократичні цінності у світі.

Він засуджував жорстку політику Трампа і мілітаризм Путіна, захищав інтереси Грузії на міжнародній арені та став справжнім другом України під час Революції Гідності. Саме Маккейн першим з офіційних представників Сполучених Штатів виступив із підтримкою мітингувальників на Майдані. Саме він безапеляційно засудив анексію українського Криму, коли світ здригався перед агресією Росії. Саме він вимагав від влади США надати Україні летальну зброю задля захисту своїх кордонів та життів своїх людей. Джон Маккейн не мав українського паспорту. Проте він до самої смерті у 2018 році залишався справжнім патріотом України.

Але навіть не це для мене є головною причиною того, що видавництво Vivat переклало та надрукувало автобіографію американського політика. Для мене Маккейн – не просто чиновник, і не просто політичний діяч, він – Людина. З великої літери, зі світлими ідеалами та непохитними принципами. Саме таких людей, вольових, незламних, тих, хто йде за покликом совісті не дивлячись ні на що, так не вистачає вітчизняному політикуму. І українському соціуму взагалі.

Навіть після своєї смерті Маккейн залишається ціннісним орієнтиром, а його книжка «Буремна хвиля» - путівником для тих, хто не хоче зійти з вірного шляху. Сподіваюсь, цим путівником скористаються якомога більше людей. Тоді, можливо, українці стануть сміливішими і чеснішими, а Україна – сильнішою.