Мировой кризис 2020 отменяется (?)

В мировой экономике сейчас происходит, по сути, идентичный сценарий. Канун рождественских и новогодних праздников показывает в общем неплохую картину, где народ массово шопится в магазинах с переполненными прилавками, а потом идет к полному холодильнику и праздничному столу смотреть смарт-телевизор в кругу семьи.

Фото: EPA/UPG Бизнес радуется Рождеству, ведь это всплеск спроса

С другой стороны, топовые экономические организации и ведущие экономисты трубят со всех сторон о надвигающемся мировом экономическом кризисе. Который, ко всему прочему, может оказаться гораздо опаснее, нежели кризис 2008 года.

Как в этой ситуации поступать простому обывателю, который не особо-то и разбирается в тонкостях мировых экономических процессов? При этом обыватель четко понимает, что повлиять на глобальную ситуацию он не в силах, а последствия от кризиса, скорее всего, лягут на его плечи.

Послевкусие кризиса 2008 года

Все наслышаны о том, что мировая экономика развивается циклично, т. е. за ростом идет спад и наоборот. При этом длину цикла между кризисами сложно предугадать, ведь она зависит от многих факторов. И все же многие экономисты согласны с тем, что в наших реалиях кризисы повторяются каждые 10-15 лет.

Последний мировой экономический кризис произошел в 2008 году, его еще называют Великая рецессия (по аналогии с Великой депрессией 1930-х годов). Начался кризис в США, 15 сентября 2008 года, когда о своем банкротстве объявил один из ведущих мировых инвестиционных банков «Leman Brothers», который потянул за собой крах и других глобальных финансовых игроков.

Вслед за компаниями «посыпались» экономики многих стран. Как следствие, в 2009 году мировой ВВП впервые со времен Второй мировой войны показал отрицательную динамику, а объем мировой торговли сократился более чем на 10%. Рецептом выхода из кризиса стало сочетание политики жесткой экономии (попросту говоря, урезание бюджетных расходов) с политикой количественного смягчения (по большому счету печатанье денег).

Как следствие, мировую экономику накачали деньгами до такой степени, что в некоторых странах были введены отрицательные процентные ставки — это когда жить с капитала уже не получается. Представьте себе ситуацию, при которой вы условно положили на депозит 100 долларов, а через год получили 95 долларов. Это называется стимулирование к инвестированию. И деньги пошли туда, где они могут принести прибыль или спекулятивный доход.

Другая картинка выглядит более удручающей. Это когда государственные расходы страны урезаются в разы, а всю бюджетную сферу перекраивают в ущерб интересам простых граждан. Часто это делается по требованию мировых финансовых институтов, которые в общем-то открыто беспокоятся о том, чтобы экономика должника работала в первую очередь на возвращение ранее взятых долгов.

Пикантности нынешней ситуации придает и тот факт, что многие страны еще не до конца успели справиться с последствиями прошлого кризиса, а им уже объявили о том, что нужно готовиться к следующему.

Кто разгоняет волну кризисных ожиданий?

Ведущие валютно-финансовые институты говорят о будущем мировом экономическом кризисе как о фатуме, который нельзя изменить. На традиционном ежегодном совещании Международного валютного фонда и Мирового банка их представители в один голос говорили о проблемах в мировой экономике.

С 1 октября этого года новым директором-распорядителем МВФ стала представительница Болгарии Кристалина Георгиева. Она заявила о рекордном замедлении роста мирового ВВП, который потеряет порядка 700 млрд долларов, или 0,8%, уже к концу 2019 года. При этом темпы роста экономики замедляться у 90% стран мира. Аналитики МВФ прогнозируют падение роста экономик США с 2,5 до 2,3%, Европы — с 1,2 до 1,1%, Китая — с 6,2 до 6,1%. Эти показатели являются минимальными с 1990 года.

Фото: publika.md

Эксперты Всемирного банка озвучили новый прогноз темпов роста мировой торговли в текущем году, понизив его с 2,6 до 1,5%. Всему виной торговые войны, от которых в конечном итоге страдают все мировые экономики.

В том, что мировой экономический кризис будет в 2020 году, уверен также Нуриэль Рубини, точно предсказавший кризисные события 2008 года. Он считает, что причиной кризиса будут политические факторы. При этом Рубини отмечает, что с момента прошлого кризиса долгов на планете стало только больше, а решений выхода из долгового кризиса гораздо меньше.

Для понимания, мировой долг достиг рекордного значения и составляет порядка 250 трлн долларов. Это в три раза больше глобального ВВП. Особенно опасным является корпоративный долг ведущих мировых компаний. Ведь в случае серьезного спада экономики без государственной поддержки им не выжить. А денег и инструментов для их поддержки у государств становиться все меньше.

Подытоживая, можем выделить несколько причин, которые вносят свою лепту в приближение мирового кризиса:

- замедление темпов производства крупнейших экономик мира;

- нестабильность политической ситуации в мире;

- торговые войны между США и Китаем;

- падение котировок на мировых рынках;

- «пузыри» на фондовых биржах.

А как же «черный лебедь»?

Дело в том, что кризис — это не просто цикличное событие, которое происходит в определенное время по строго определенному графику. Это комплексное явление, которое имеет свои предпосылки, но все же формальным его началом служит определенное событие-триггер.

Мы не зря сравнили сегодняшние события со схожими аналогиями романа «Война и мир». Ведь кризис очень похож на войну. В случае с войной перед ее началом ведется тщательная подготовка и мобилизация всех имеющихся ресурсов. У каждого из участников формируются взаимные претензии друг к другу. Но все же для формального начала войны должно что-то произойти, событие которое ее спровоцирует.

Яркий пример такой ситуации — это убийство в 1914 году наследного принца австро-венгерского престола Франца Фердинанда в Сараево. Именно оно послужило формальным поводом для начала Первой мировой войны. По аналогии можем сказать о том, что формальным началом мирового экономического кризиса 2008 года стало банкротство уже упомянутого инвестиционного банка «Leman Brothers». Хотя и без этого банкротства ситуация в мировой экономике была на грани кризиса.

Главная загвоздка предкризисной ситуации заключается в том, что очень много факторов указывают на потенциальное приближение кризиса, но никто точно не знает, когда он произойдет и что станет формальным поводом для его начала.

Такие события, которые внезапно появляются, но при этом имеют серьезные последствия, американский экономист и математик Нассим Талеб назвал «черными лебедями» (когда-то человечество считало, что лебеди бывают только белыми, но голландская экспедиция внезапно открыла в Австралии популяцию черных лебедей).

Согласно теории Халеба, «черные лебеди» — это внезапные и масштабные явления, кардинально меняющие ход истории. К ним относятся войны, финансовые кризисы, появление интернета и т. д. Предсказать «черного лебедя» невозможно, но после его наступления, в ретроспективе, событие имеет рациональное объяснение, как если бы оно было ожидаемым.

Так вот, если проанализировать ситуацию с ожиданием мирового экономического кризиса, то складывается впечатление, что это какой-то неправильный «черный лебедь». Уж очень он ожидаемый и даже порой предсказуемый. Ведь его появления в 2020 году все ожидают, начиная от финансового аналитика ведущей финансовой институции, заканчивая простым инвестором на любой из мировых бирж.

Как раз это и очень настораживает. Ведь в такой ситуации любое более или менее значимое событие может быть расценено как «черный лебедь». Что крайне опасно, ведь деньги, как известно, любят тишину, а паника в данной ситуации может сыграть с мировой экономикой злую шутку.

«Белый лебедь» спасет всех

Одной из главных причин кризиса называют торговую и валютную войну между США и Китаем. Еще с 2018 года страны обменивались введением взаимных торговых пошлин на целый перечень товаров. Переговоры об урегулирование торговых споров не принесли успеха, и ситуация в 2019 году еще более усугубилась.

США уже повысили таможенный сбор с 10 до 25% на китайские товары общей суммой в 200 млрд долларов, а новые 10-процентные пошлины на товары общей стоимостью в 300 млрд долларов в год должны вступить в силу с 15 декабря.

Руководство Китая в ответ распорядилось приостановить импорт американской сельскохозяйственной продукции, а также ввести пошлины от 5 до 10% на более чем 5 000 наименований товаров общей стоимостью 75 млрд долларов ежегодно.

Ко всему прочему между США и Китаем также назревает технологическая война. Не так давно США включили китайскую технологическую компанию «HUAWEI» в список компаний, создающих угрозу национальной безопасности. В ответ на такие действия в Китае начался бойкот продукции «Apple».

Ситуация между США и Китаем очень накалена, и главную роль в ней играет не столько экономика, сколько политика. Ведь решения о пошлинах принимают политики, а не рядовые граждане, которые живут за счет торговли.

И именно в контексте политики есть надежда на то, что ситуация в отношениях между США и Китаем может улучшиться или хотя бы не продолжит обостряться.

Эта причина – выборы президента США, которые должны состояться в ноябре 2020 года. Очевидно, что Дональд Трамп хочет остаться в овальном кабинете на еще один строк. А перед выборами он, скорее всего, не пойдет на обострение ситуации с Китаем. Ведь такое обострение прямо отобразится на качестве жизни простых американцев, которые привыкли к дешевым товарам из Китая. Также мировой экономический кризис, который спровоцирован политическими решениями действующего главы Белого дома, не очень ложится в его предвыборную кампанию.

Поэтому Дональд Трамп ради своего же блага и ради собственного рейтинга будет вынужден находить компромиссы с Китаем. Хотя для избирателей в своей риторике он все так же ярко будет отстаивать интересы США в торговой войне с Китаем.

Кроме всего прочего, выборы в США буду диктовать экономическую и финансовую политику США, которая будет направлена в первую очередь на предотвращение мирового финансового кризиса в 2020 году. В данном контексте они являются прямым противовесом «черным лебедям», которые могут спровоцировать мировой экономический кризис.

Таким образом, выборы президента США – это такой себе «белый лебедь», главная цель которого обеспечить мировую и экономическую стабильность хотя бы на период их проведения. Это очень мощный предохранитель для того, чтобы мировой кризис в 2020 году не начался. Но это не означает, что такой кризис не начнется в 2021 году.

А что Украина

Для Украины такой ход событий может оказаться очень позитивным. Ведь отсутствие кризиса означает стабильный спрос на сырье на мировых рынках. А поскольку украинская экономика по-прежнему зависит от цен на сырье, это означает стабильное поступление валюты в страну. Также отсутствие кризиса означает то, что украинские гостарбайтеры смогут обеспечить свои семьи стабильным доходом, а государство – валютными поступлениями.

Согласно этому сценарию, в следующем году украинское правительство и простые граждане могут рассчитывать на валютную и курсовую стабильность. Что в свою очередь должно позитивно повлиять на инфляционные ожидания населения, оживление украинского бизнеса, поступления налогов в государственную казну и, собственно говоря, на бюджетную политику в целом.

Хотя в целом следующий год будет непростым для страны. Ведь в 2020 году Украине предстоит оплатить по государственному долгу в иностранной валюте около 9 млрд долларов с учетом процентных платежей. Эти выплаты включают 3,7 млрд долларов по суверенным еврооблигациям, 2,8 млрд долларов по облигациям внутреннего государственного займа в иностранной валюте и 1,4 млрд долларов платежей в адрес Международного валютного фонда.

Именно поэтому очень важно чтобы следующий год был бескризисный. И хотя прогноз — дело не благодарное, будем надеяться на то, что все ожидания сбудутся.