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Избрана новая глава МВФ

Место Кристин Лагард получила Кристалина Георгиева.

Избрана новая глава МВФ
Кристалина Георгиева
Фото: EPA/UPG

Исполнительный совет Международного валютного фонда избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя финансовой организации.

Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания совета.

"Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность управляющего директора и председателя Исполнительного совета МВФ на пятилетний срок полномочий, начинающийся 1 октября 2019 года",- сказано в документе.

Отмечается, что Георгиева, сменившая Кристин Лагард, является "первым человеком из развивающейся рыночной экономики, который возглавил МВФ с момента его создания в 1944 году".

Как сообщалось, в августе болгарский политик и экономист Кристалина Георгиева стала кандидатом от Евросоюза на пост главы МВФ. За Георгиеву проголосовало большинство представителей правительств стран-членов ЕС.

65-летняя Кристалина Георгиева - главный исполнительный директор Всемирного банка с января 2017 года. С 1 февраля по 8 апреля 2019 года она была временным президентом Группы Всемирного банка. Начиная с 2010 года работала в Европейской комиссии в качестве комиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и реагированию на кризисы, а затем вице-президентом по бюджету и людским ресурсам.

Георгиева имеет степень кандидата экономических наук и магистр а политической экономии и социологии в Университете национальной и мировой экономики в Болгарии, где она также преподавала с 1977 по 1991 год.

В сентябре 2016 правительство Болгарии выдвигало Кристалину Георгиеву на пост генсека ООН.

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