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Трамп ожидает извинений от своих оппонентов после обнародования разговора с Зеленским

"Будут ли демократы извиняться после того, как увидят, что было сказано по телефону с президентом Украины?".

Трамп ожидает извинений от своих оппонентов после обнародования разговора с Зеленским
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп ожидает извинений политических оппонентов после обнародования записи его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"Будут ли демократы извиняться после того, как увидят, что было сказано по телефону с президентом Украины? Им следует это сделать, идеальный разговор - мы их удивим!" - написал Трамп.

Отметим, что накануне спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что Конгресс США начинает официальное расследование в отношении импичмента президента Трампа.

Напомним, ранее американские конгрессмены выступили с требованием предоставить им стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Трамп признал, что в разговоре с президентом Украины он вспоминал Байдена (Джо Байден, его соперник на предстоящих выборах президента, - ред.), но отметил, что разговор был посвящен коррупции.

СМИ сообщали, что во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Байдена. Президент США распорядился обнародовать полную, "совершенно рассекреченную и не содержащую купюр" запись его телефонного разговора с Зеленским. Он отрицает давление на Украину во время этого разговора, а публикации в американских СМИ назвал "охотой на ведьм".

Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября. Встреча пройдет в Нью-Йорке в рамках рабочей поездки Зеленского на Генассамблею ООН.

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