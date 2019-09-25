Замминистра здравоохранения Загрийчук подтвердил, что предлагал главе директората уволиться
Замминистра здравоохранения Загрийчук подтвердил, что предлагал главе директората уволиться
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
Богдан пообщался с росСМИ в Нью-Йорке
Богдан пообщался с росСМИ в Нью-Йорке
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
Импичмент президента: что сказал бы Станиславский
Импичмент президента: что сказал бы Станиславский
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
ГлавнаяПолитика

Зеленский с трибуны ООН рассказал о судьбе погибшего на Донбассе Василия Слипака

Оперный певец-доброволец погиб в 2016 году от пули снайпера.

Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке рассказал о судьбе погибшего на Донбассе Василия Слипака.

"Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни, ведь этот мужчина имел божественный голос, его называли одним из лучших баритонов и контратеноров всего мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, соборе Нотр-Дам, лондонском Коверт-Гардене и Гранд-Опера в Париже. Каждый из вас мог бы услышать его невероятное пение, но есть вещь, которая не позволит вам этого сделать. Она выглядит так - 12,7 миллиметра, которые не просто остановили его карьеру, они остановили его жизнь", - сказал Зеленский.

"Это стоит 10 долларов. К сожалению, сегодня на нашей планете это и является стоимостью человеческой жизни. Таких историй тысячи, таких пуль - миллионы. Добро пожаловать в 21-й век, век возможностей. Где, вместо быть услышанным, у вас есть возможность быть убитым", - продолжил президент.

"Человека, о котором я вам рассказал, зовут Василий Слипак. Это украинец, солист Парижской национальной оперы, который погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии", - пояснил Зеленский.

Напомним, в июне 2016 года на Донбассе погиб Василий Слипак, который 19 лет прожил во Франции и был певцом парижской "Опера Бастилия", а с начала АТО присоединился к "Правому сектору". Его застрелил снайпер.

Фото: EPA/UPG

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также