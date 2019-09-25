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Президент Владимир Зеленский с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке рассказал о судьбе погибшего на Донбассе Василия Слипака.

"Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни, ведь этот мужчина имел божественный голос, его называли одним из лучших баритонов и контратеноров всего мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, соборе Нотр-Дам, лондонском Коверт-Гардене и Гранд-Опера в Париже. Каждый из вас мог бы услышать его невероятное пение, но есть вещь, которая не позволит вам этого сделать. Она выглядит так - 12,7 миллиметра, которые не просто остановили его карьеру, они остановили его жизнь", - сказал Зеленский.

"Это стоит 10 долларов. К сожалению, сегодня на нашей планете это и является стоимостью человеческой жизни. Таких историй тысячи, таких пуль - миллионы. Добро пожаловать в 21-й век, век возможностей. Где, вместо быть услышанным, у вас есть возможность быть убитым", - продолжил президент.

"Человека, о котором я вам рассказал, зовут Василий Слипак. Это украинец, солист Парижской национальной оперы, который погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии", - пояснил Зеленский.

Напомним, в июне 2016 года на Донбассе погиб Василий Слипак, который 19 лет прожил во Франции и был певцом парижской "Опера Бастилия", а с начала АТО присоединился к "Правому сектору". Его застрелил снайпер.