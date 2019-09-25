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Военно-техническое сотрудничество с США не развивалось из-за действий предыдущей власти, - эксперт

Необходимы серьезные изменения в нормативно-правовой базе.

Военно-техническое сотрудничество с США не развивалось из-за действий предыдущей власти, - эксперт
Анатолий Пинчук
Фото: Макс Требухов

Главной проблемой развития отношений Украины и США в военно-техническом сотрудничестве в последние годы были недостаточная последовательность прошлой власти и коррупционная составляющая в военно-технической сфере. Об этом в ходе круглого стола “Военно-техническое сотрудничество Украины с США” в Институте Горшенина заявил президент ВГО "Украинская стратегия" Анатолий Пинчук.

“Яркий пример - ситуация с катерами “Айленд”, которые давно были готовы к передаче, но только после того, как США надавили на Украину и приближалась президентская гонка, произошли определенные изменения. А в реальности, к сожалению, я вынужден констатировать, что именно стремление сохранить монополию “Укроборонпрома” в сфере военно-технического сотрудничества было основной причиной задержки передачи катеров “Айленд”. Чтобы Украина их получила, что сейчас и произошло, было нужно всего-навсего одно решение - предоставление Министерству обороны права прямых закупок оружия или права прямых проплат на модернизацию и подобные расходы, потому что Минобороны должно было осуществить прямой платеж, чтобы получить “Айленды”, - подчеркнул Анатолий Пинчук.

Эксперт считает, что для налаживания продуктивного военно-технического сотрудничества Украины и США необходимы серьезные изменения в нормативно-правовой базе.

“Для того, чтобы развивать в дальнейшем сотрудничество между Украиной и США в военно-промышленной сфере, прежде всего нужно радикально изменить законодательную и нормативную базу именно в этом секторе. Законодательство нужно либерализовать с точки зрения развития частной инициативы и привлечения инвестиций. Также нужно создать привлекательные условия для привлечения инвестиций. Если мы сделаем эти шаги и демонополизируем сектор, появятся все условия для того, чтобы были возможности и у украинских частных производителей, и у американских производителей”, - резюмировал Анатолий Пинчук.

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