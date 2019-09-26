Трояна назначили замглавы Нацполиции

Бывшего заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна назначили заместителем главы Нацполиции Украины.

Об этом он сообщается на сайте МВД.

"По представлению главы Национальной полиции от 9 сентября 2019 года, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем председателя НПУ", - говорится в сообщении.

Ранее правительство уволило Трояна с должности замглавы МВД.

Троян принимал участие в боевых действиях на Донбассе в качестве бойца батальона (позже - полка) "Азов". В мае 2014 года, назначен заместителем командира полка "Азов" при ГУМВД Украины в Киевской области. 30 октября 2014 года его назначили начальником ГУМВД Украины в Киевской области.

4 марта 2016 Троян был назначен первым замглавы Нацполиции. С 14 ноября 2016 года - он стал и.о. главы Нацполиции, вместо Хатии Деканоидзе.

Троян был одним из претендентов на должность руководителя Нацполиции, но снял свою кандидатуру. В феврале 2017 года он был переведен на должность замминистра внутренних дел.

Напомним, 25 сентября Кабинет министров назначил генерала полиции Игоря Клименко новым главой Нацполиции. Он сменил на этой должности Сергея Князева, который подал в отставку и был назначен советником главы МВД.

В этот же день правительство назначило шестерых заместителей министра внутренних дел, в том числе и Антона Геращенко.