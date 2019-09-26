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Лукашенко посоветовал Украине согласиться на выборы с амнистией на Донбассе

"Надо делать любые шаги для того, чтобы эта война была прекращена".

Лукашенко посоветовал Украине согласиться на выборы с амнистией на Донбассе
Фото: kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал Украине перейти от слов к действиям для мирного урегулирования на Донбассе.

Об этом он сказал на встрече с украинскими журналистами в Минске.

"Я бы пошел на всё. Проведение выборов? Пошел бы на проведение выборов. Я бы всё делал, чтобы только выйти на ту границу и взять под контроль. Да, там надо дать гарантии тем людям, которые, как они говорят, воюют за свой кусок земли, за свою семью, чтобы репрессий не было. Я не вижу тут особых проблем, если кто-то боится, он свободно мог бы уехать в Россию", - сказал Лукашенко.

Он считает, что если мирное урегулирование и дальше будет оставаться на уровне "желания", то никакого прогресса достичь не удастся.

"Я хочу, чтобы вы поняли мою позицию: надо делать любые шаги для того, чтобы эта война была прекращена и эта территория начала возвращаться в Украину. Война закончится рано или поздно, главный вопрос - чтобы этот кусок благодатной земли вернуть в Украину, это величайшая ценность. И поэтому нужно делать любые шаги - по Штайнмайеру, не по Штайнмайеру. Надо отбросить все амбиции, объединиться, чтобы в головах это созрело", - сказал президент Беларуси.

По его словам, это зависит от нового президента Владимира Зеленского.

"И националисты, и бандеровцы, и восточные, и западенцы - это задача президента, он должен их всех объединить. Надо, чтобы они за ним пошли и поверили", - сказал Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко и Зеленский в октябре проведут встречу в рамках Форума регионов, который состоится в Житомире.

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