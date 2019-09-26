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Число обстрелов на Донбассе возросло до 32

Трое военнослужащих получили ранения.

Число обстрелов на Донбассе возросло до 32
Фото: EPA/UPG

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов были ранены двое военнослужащих, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня… За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один - боевое травмирование", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 16 обстрелов: дважды неподалеку Красногоровки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пять раз вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, три раза вблизи Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия, дважды неподалеку Песков - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Опытно и Новотроицкого - из автоматических гранатометов, неподалеку Авдеевки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" боевики также совершили 16 обстрелов: четыре раза вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пять раз неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия, неподалеку от Южного - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Светлодарска - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета, дважды вблизи Золотого-4 - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Луганского - из станкового противотанкового гранатомета, в районе Зайцево - из стрелкового оружия.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке и призвал мировое сообщество обратить внимание на войну в Украине и поддержать ее в защите суверенитета и территориальной целостности.

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