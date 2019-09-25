С начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащих

С начала суток российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружение БМП, гранатометы различных систем, снайперское и стрелковое оружия.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение, еще один - боевую травму.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов: четыре раза вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Красногоровки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Водяного по направлению Ужовки - из вооружения БМП и стрелкового оружия; неподалеку Опытного по направлению Спартака - из автоматического гранатомета", - говорится в сообщении.

"В районе ответственности группировки "Север" зафиксировано девять обстрелов: неподалеку Травневого - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; трижды в районе Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия; неподалеку Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Светлодарска по направлению Лозового - из гранатометов различных систем; в районе Зайцево - из стрелкового оружия", - добавили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате погиб один украинский военный.