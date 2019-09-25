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Крымского судью заочно приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией за госизмену

"Его действиями была умышленно оказана помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины".

Крымского судью заочно приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией за госизмену
Фото: Новая газета

Святошинский районный суд Киева приговорил заочно за государственную измену судью Апелляционного суда Крыма, который был назначен оккупационной властью "судьей Верховного суда Республики Крым", к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Судья обвинялся по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

"…установлено, что гражданин Украины, будучи судьей указанного суда, умышленно, с марта 2014-го по 2015 год способствовал укреплению оккупационной власти Российской Федерации путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым, а также путем выполнения функций представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора (указом президента Российской Федерации от 19.12.2014 №786 назначен "судьей Верховного суда Республики Крым") с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такими его действиями "России была умышленно оказана помощь в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету и территориальной целостности".

23 сентября коллегия судей Святошинского райсуда Киева "в порядке специального судебного производства" признала этого судью виновным в совершении госизмены и определила ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Напомним, 19 сентября Высший совет правосудия повторно уволил с должности  судьи Апелляционного суда Днепропетровской области, бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене.

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