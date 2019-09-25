Банки получили право округлять суммы кассовых операций

Национальный банк Украины с 25 сентября дал банкам право округлять суммы кассовых операций в связи с изъятием монет мелких номиналов. Об этом указано на сайте НБУ.

Банки Украины смогут округлять суммы кассовых операций по каждому кассовому документу в соответствии с основаниями, определенными законодательством Украины и по правилам, постановления правления НБУ от 15 марта 2018 года № 25 "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов". "Результаты округления являются прочими операционными доходами / расходами банка", - отмечается в сообщении НБУ.

При безналичных расчетах округление не будет происходить.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ от 24 сентября 2019 года № 117 "О внесении изменения в постановление правления Национального банка Украины от 20 июня 2019 года № 82", которое вступает в силу с 25 сентября 2019 года.

Напомним, в течение следующего года монеты, вышедшие из оборота можно обменять во всех отделениях украинских банков. С 30 сентября 2020 по 30 сентября 2022 монеты будут обменивать только в отделениях уполномоченных банков (Приват, Ощадбанк и Райффайзен банк Аваль) и в НБУ. С октября 2022 года монеты этих номиналов не будут принимать к обмену.