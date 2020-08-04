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​У Києві затримали "самооборонцівця Криму", який отримав від Росії медаль

Прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

​У Києві затримали "самооборонцівця Криму", який отримав від Росії медаль
Фото: ark.gp.gov.ua

У Києві Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру учаснику незаконного збройного формування "Самооборона Криму" та провела санкціоновані обшуки за місцем його проживання.

Про це повідомляють на сайті прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, будучи учасником незаконного збройного формування «Самооборона Криму», протягом лютого-березня 2014 року, проходив службу на блокпосту, розташованому на в’їзді до м. Ялта, поблизу смт Масандра. При цьому підозрюваний, будучи озброєним, здійснював незаконні перевірки документів громадян України, обшук транспортних засобів, а також приймав участь у їх затриманні на території півострова", - зазначено в повідомленні.

За свої "заслуги" перед окупантами у 2016 році "самооборонівець" отримав від РФ медаль "За повернення Криму".

Фото: ark.gp.gov.ua

За результатами обшуків, зокрема за місцем проживання підозрюваного, було виявлено та вилучено підтверджувальні матеріали сприяння окупаційним органам влади, речі та документи, які є доказами його протиправної діяльності.

На цей час прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Фото: ark.gp.gov.ua

Нагадаємо, у серпні минулого року прокуратура заочно повідомила ексголові Генічеської РДА про підозру у фінансуванні "Самооборони Криму".

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