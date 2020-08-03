В СБУ пояснили кадри з різними заручницями терориста в бізнес-центрі "Леонардо"

Спочатку зловмисник взяв у заручниці одну з працівниць, а потім погодився залишити керівницю відділення.

У Службі безпеки України роз'яснили ситуацію щодо заручниць, яких утримував громадянин Узбекистану в відділенні "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в центрі Києва.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оскільки в окремих ЗМІ виникає питання відносно того, чому спочатку заручницею була одна жінка, а потім - інша, додатково роз’яснюємо. Під час захоплення терористом банківської установи, її співробітники перебували на робочих місцях. Зокрема, співробітниця банку, до якої спочатку звернувся зловмисник - вона й була зафіксована на перших фото з місця події", - йдеться у повідомленні.

Згодом зловмисник погодився залишити у заручниках будь-кого з працівників банку.

"Тож у терміновому порядку була проведена евакуація працівників банку та відвідувачів, а керівник відділення виявила бажання залишитись і стала єдиною заручницею терориста. Вона була зафіксована на фото, опублікованих пізніше", - пояснили у спецслужбі.

Голова правління банку Ірина Старомінська повідомила, що начальниця відділення захопленого терористом банку Наталія Чучупак добровільно залишилася в заручниках. Перед цим вона натиснула тривожну кнопку і вивела з приміщення клієнтів і співробітників.

"Поки терорист розмовляв зі співробітницею, вона запропонувала йому води, і в цей проміжок часу встигла довести до відома центральний офіс про подію, натиснула тривожну кнопку, швидко вивела з відділення всіх клієнтів і співробітників і домовилася з терористом, щоб він відпустив співробітницю (блондинку на фото в інтернеті), а замість неї залишилася вона (Чучупак, ред.)", - написала Старомінська у фейсбуці.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва чоловік погрожував вибухом у банку всередині бізнес-центру "Леонардо". Його затримали співробітники СБУ. Повідомлялося, що затриманий - громадянин Узбекистану Сухроб Карімов, який з 1998 року перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом "олігофренія".

Після затримання з'ясувалося, що вибухівки у нього не було.