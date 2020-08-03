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МВС: у київського терориста не було вибухівки

За інформацією з Узбекистану, Сухроб Карімов з 1998 року перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом "олігофренія".

МВС: у київського терориста не було вибухівки
Фото: Служба безпеки України

У чоловіка, який перебував у приміщенні відділення Універсал Банку в бізнес-центрі "Леонардо" в центрі Києва і який стверджував, що в його рюкзаку була бомба, вибухівки не виявилося.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Вибухотехніки відпрацювали приміщення, яке захоплював терорист. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Тепер на нього чекає суд і багато років за ґратами", - написав він у фейсбуці.

Геращенко також зазначив, що за інформацією з Узбекистану, Сухроб Карімов з 1998 року перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом "олігофренія".

"Цей діагноз поставили, коли йому було лише 10 років. В Україні він вів до сьогодні спокійний спосіб життя, до кримінальної відповідальності не притягувався", - додав заступник голови МВС.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва чоловік погрожував вибухом у банку всередині бізнес-центру "Леонардо". Його затримали співробітники СБУ. Повідомлялося, що затриманий є громадянином Узбекистану. МЗС країни перевіряє цю інформацію.

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