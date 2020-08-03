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МЗС Узбекистану перевіряє інформацію про київського терориста

З'ясовується, чи є затриманий громадянином цієї країни.

МЗС Узбекистану перевіряє інформацію про київського терориста
Фото: Служба безпеки України

Узбецькі дипломати уточнюють інформацію про громадянство чоловіка, який погрожував підірвати бомбу в банку в центрі Києва і був затриманий.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на МЗС Узбекистану.

"МЗС по офіційних каналах уточнює, чи є людина, що погрожує підірвати будівлю, громадянином Узбекистану", - розповів співрозмовник агентства.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва чоловік погрожував вибухом у банку всередині бізнес-центру "Леонардо". Його затримали співробітники СБУ.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, затриманий є громадянином Узбекистану. Його ім'я - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

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