СБУ про "київського терориста": "Злочинець вимагає присутності журналістів"

Представники СБУ також повідомили, що від ноги чоловіка до сумки тягнеться дріт.

Служба безпеки України підтвердила інформацію про те, що Сухроб Карімов, який погрожує вибухом у відділені банку в центрі Києва, вимагає присутності журналістів.

Він, за попередніми даними, при собі має велику спортивну сумку і портфель, від сумки до ноги прикріплено дріт. Про це повідомили на сторінці СБУ у Facebook.

"У заручниках перебуває одна людина, інші евакуйовані. Ситуація під контролем. На даний час вживаються заходи з встановлення контакту з зловмисником", - йдеться в повідомленні.

Представники СБУ також додали, що чоловік є уродженцем м. Самарканд (Узбекистан).

Нагадаємо, що інформація про чоловіка з вибухівкою у відділенні "Універсал Банку" з'явилася о 12:00. До правоохоронців звернулася працівниця відділення. Вона повідомила, що чоловік віком близько 30 років сам попросив зателефонувати до поліції. З банку вийшли всі працівники, окрім керівниці відділення, яка залишилася за своїм бажанням.

Антон Геращенко в ефірі каналу "Україна 24" повідомив, що ситуація розгортається за сценарієм "луцького терориста", який вимагав публікації в ЗМІ його вимог.