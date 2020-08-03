Правоохоронці затримали чоловіка, який напередодні розтрощив обладнання автоматичної системи у пункті в’їзду на Труханів острів. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Зловмисником виявився раніше судимий за хуліганство 25-річний мешканець Київської області.

"Зловмисник пояснив свої дії тим, що йому не сподобалася система обмеженого доступу для автівок і контролю швидкості та вважає, що вони встановлені незаконно", - інформують у поліції.

Фото: пресслужба поліції Києва

П'яного правопорушника затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. "Фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі", - уточнюють у поліції.

Як ми повідомляли, інцидент стався в ніч на 2 серпня. На пункті в'їзду на Труханів острів вандал зруйнував шлагбаум, світлофор, камери та інші технічні засоби. За попередніми підрахунками, збитки становлять майже 300 тисяч гривень.