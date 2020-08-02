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В Україні з початку року на водоймах загинуло 800 осіб, з них майже 80 - діти

Працівникам ДСНС вдалось врятувати 250 людей.

В Україні з початку року на водоймах загинуло 800 осіб, з них майже 80 - діти
Озеро, с Гнедин
Фото: domik.ua

В Україні з початку 2020 року на водоймах загинуло майже 800 осіб. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"За оперативними даними, станом на 2 серпня на водних об'єктах України з початку року загинуло близько 800 осіб, з них майже 80 - діти", - йдеться у повідомленні.

Працівникам ДСНС вдалось врятувати 250 людей, в тому числі понад 30 дітей.

Лише у Київській області з початку літа втопилися п'ятеро дітей. 31 липня у Білій Церкві 9-річна дівчинка гуляла з песиком, її тіло знайшли у болотяній водоймі. Того ж дня у Києво-Святошинському районі 13-річний хлопчик хотів похизуватися перед товаришем, як він вміє пірнати з кладки у воду, і потонув.

У поліції зазначили, що більшість трагічних випадків на водоймах стаються, коли діти лишаються без нагляду дорослих.

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