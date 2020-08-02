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МОЗ застеріг регіони від самовільного послаблення карантину

Міська влада при потребі може лише посилювати обмеження.

МОЗ застеріг регіони від самовільного послаблення карантину
Фото: Радио Свобода

Згідно постанови Кабінету міністрів про адаптивний карантин, місцева влада за необхідності може посилювати карантин, але не послаблювати. Про це на брифінгу 2 серпня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, уряд встановлює загальні умови карантину у постанові, а вже місцева влада може вирішувати, чи посилювати його.

"Уже на території області або регіону вони [місцева влада] можуть лише посилювати, якщо вважають за потрібне. Але ні в якому разі законодавство не передбачає, що місцеві органи можуть пом'якшувати карантин", - сказав Степанов.

Міністр відреагував на заяви міської влади Луцька та Тернополя. Міста внесли у червону зону поширення коронавірусу, що передбачає посилення карантинних обмежень аж до зупинки громадського транспорту. 

У міській раді Тернополя заявили, що не вважають таке рішення виправданим, карантин посилювати не будуть.

Водночас Укрзалізниця вже скасувала зупинки потягів далекого сполучення у цих містах.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину, згідно з якими регіони поділять на чотири зони - червону, помаранчеву, жовту та зелену - в залежності від епідеміологічної ситуації.

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