МОЗ застеріг регіони від самовільного послаблення карантину

Міська влада при потребі може лише посилювати обмеження.

Згідно постанови Кабінету міністрів про адаптивний карантин, місцева влада за необхідності може посилювати карантин, але не послаблювати. Про це на брифінгу 2 серпня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, уряд встановлює загальні умови карантину у постанові, а вже місцева влада може вирішувати, чи посилювати його.

"Уже на території області або регіону вони [місцева влада] можуть лише посилювати, якщо вважають за потрібне. Але ні в якому разі законодавство не передбачає, що місцеві органи можуть пом'якшувати карантин", - сказав Степанов.

Міністр відреагував на заяви міської влади Луцька та Тернополя. Міста внесли у червону зону поширення коронавірусу, що передбачає посилення карантинних обмежень аж до зупинки громадського транспорту.

У міській раді Тернополя заявили, що не вважають таке рішення виправданим, карантин посилювати не будуть.

Водночас Укрзалізниця вже скасувала зупинки потягів далекого сполучення у цих містах.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину, згідно з якими регіони поділять на чотири зони - червону, помаранчеву, жовту та зелену - в залежності від епідеміологічної ситуації.