Степанов: у розподілі України на зони карантину немає політичного підтексту

Розподіл регіонів відповідно до рівня поширення коронавірусної інфекції не має політичного підтексту. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у відповідь на звинувачення влади міст, які потрапили у червону зону.

"Ми чесно говоримо, яка ситуація в тому чи іншому регіоні. Ми показуємо цифри, у зв'язку з чим потрібно вводити "зелений", "жовтий" або "червоний" рівні. У Міністерстві охорони здоров'я немає жодного натяку на політику", – сказав міністр під час робочої поїздки в Рівненську область в суботу, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Степанова, визначення рівня поширення Covid-19 в кожному регіоні відбувається автоматично без впливу людського фактора.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Усі регіони поділили на чотири зони за рівнем епідеміологічної небезпеки.

До червоної зони, у якій передбачено жорсткі обмеження аж до зупинки громадського транспорту, внесли Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.

Радник мера Луцька заявив, що місто не посилюватиме карантин і вважає таке рішення "недолугим та непрофесійним". Міський голова Тернополя також обурився, назвавши це спробою залякати тернополян.