У неділю в Україні прогнозують короткочасні дощі, до + 26 градусів

У Києві прогнозують до +23.

У неділю, 2 серпня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 12 ... + 14 градусів, вдень + 21 ... + 23 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 8 ... + 13 градусів, вдень + 21 ... + 26 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +6 ... + 11 градусів, вдень + 15 ... + 20 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі + 10 ... + 12 градусів, вдень + 22 ... + 24 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі + 10 ... + 12 градусів, вдень + 21 ... + 23 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі + 10 ... + 12 градусів, вдень + 22 ... + 24 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень у Чернігівській і Сумській областях невеликі короткочасні дощі, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 8 ... + 14 градусів, вдень + 21 ... + 26 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки в Полтавській області вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 9 ... + 14 градусів, вдень + 21 ... + 26 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасні невеликі дощі, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 9 ... + 14 градусів, вдень + 21 ... + 26 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 11 ... + 16 градусів, вдень + 22 ... + 27 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 18 градусів, вдень + 22 ... + 27 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі + 16 ... + 18 градусів, вдень + 24 ... + 26 градусів.