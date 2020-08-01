У неділю в Україні прогнозують короткочасні дощі, до + 26 градусів

У неділю, 2 серпня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 12 ... + 14 градусів, вдень + 21 ... + 23 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 8 ... + 13 градусів, вдень + 21 ... + 26 градусів.
У Карпатах без опадів, температура вночі +6 ... + 11 градусів, вдень + 15 ... + 20 градусів.
У Моршині без опадів, температура вночі + 10 ... + 12 градусів, вдень + 22 ... + 24 градуси.
У Трускавці без опадів, температура вночі + 10 ... + 12 градусів, вдень + 21 ... + 23 градуси.
У Сваляві без опадів, температура вночі + 10 ... + 12 градусів, вдень + 22 ... + 24 градуси.
На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень у Чернігівській і Сумській областях невеликі короткочасні дощі, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 8 ... + 14 градусів, вдень + 21 ... + 26 градусів.
У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки в Полтавській області вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 9 ... + 14 градусів, вдень + 21 ... + 26 градусів.
На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасні невеликі дощі, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 9 ... + 14 градусів, вдень + 21 ... + 26 градусів.
На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 11 ... + 16 градусів, вдень + 22 ... + 27 градусів.
У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 18 градусів, вдень + 22 ... + 27 градусів.
У Ялті без опадів. Температура вночі + 16 ... + 18 градусів, вдень + 24 ... + 26 градусів.
1 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23 ... + 26 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси.