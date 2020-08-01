Кравчук дав інтерв'ю в ефірі російського пропагандистського ток-шоу
Кравчук дав інтерв'ю в ефірі російського пропагандистського ток-шоу
НАБУ проводить обшук в центральному офісі компанії Новинського
НАБУ проводить обшук в центральному офісі компанії Новинського
Поліція застрелила Романа Скрипника, який 9 днів переховувався після утримування в заручниках полкновника на Полтавщині
Поліція застрелила Романа Скрипника, який 9 днів переховувався після утримування в заручниках полкновника на Полтавщині
Лукашенко хочет победить домохозяйку с помощью “ЧВК Вагнера”
Лукашенко хочет победить домохозяйку с помощью “ЧВК Вагнера”
Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?
Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
Netflix знімає перший фільм в Україні, серед акторів — Ван Дамм
Netflix знімає перший фільм в Україні, серед акторів — Ван Дамм
Особливий шлях: чи вдалося Швеції стримати коронавірус без масок і карантину
Особливий шлях: чи вдалося Швеції стримати коронавірус без масок і карантину
До червоної зони внесли Луцьк, Тернопіль і один район Чернівецької області
До червоної зони внесли Луцьк, Тернопіль і один район Чернівецької області
ГоловнаСуспільствоЖиття

У неділю в Україні прогнозують короткочасні дощі, до + 26 градусів

У Києві прогнозують до +23.

У неділю в Україні прогнозують короткочасні дощі, до + 26 градусів
Фото: tov-tob.livejournal.com

У неділю, 2 серпня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 12 ... + 14 градусів, вдень + 21 ... + 23 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 8 ... + 13 градусів, вдень + 21 ... + 26 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +6 ... + 11 градусів, вдень + 15 ... + 20 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі + 10 ... + 12 градусів, вдень + 22 ... + 24 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі + 10 ... + 12 градусів, вдень + 21 ... + 23 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі + 10 ... + 12 градусів, вдень + 22 ... + 24 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень у Чернігівській і Сумській областях невеликі короткочасні дощі, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 8 ... + 14 градусів, вдень + 21 ... + 26 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки в Полтавській області вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 9 ... + 14 градусів, вдень + 21 ... + 26 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасні невеликі дощі, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 9 ... + 14 градусів, вдень + 21 ... + 26 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 11 ... + 16 градусів, вдень + 22 ... + 27 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 18 градусів, вдень + 22 ... + 27 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі + 16 ... + 18 градусів, вдень + 24 ... + 26 градусів.

1 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23 ... + 26 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Джерело: "Украинские новости"
Темы:
Новини по темі:

Читайте також