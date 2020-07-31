​У суботу в Києві до +23, вдень невеликий короткочасний дощ

У суботу, 1 серпня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +15 градусів, вдень +21 ... +23 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози, в Закарпатті без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +15 градусів, вдень +18 ... +26 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +8 ... +13 градусів, вдень +11 ... +16 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +15 градусів, вдень +18 ... +25 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки у Вінницькій області вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +16 градусів, вдень +19 ... +27 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі короткочасні помірні дощі, місцями грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +17 градусів, в Донецькій області +14 ... +19 градусів, вдень +20 ... +27 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі короткочасні помірні дощі, місцями грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +20 градусів, вдень +23 ... +30 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі короткочасні помірні дощі, місцями грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +19 градусів, вдень +24 ... +29 градусів.

31 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24 ... +27 градусів, в Дніпрі біля Києва +23 градуси.