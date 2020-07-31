На Донеччині бійці Нацгвардії затримали чоловіка, який підпалював солому

У районі проведення операції Об'єднаних сил бійці Національної гвардії запобігли підпалу соломи на полі та затримали палія.

Про це повідомила пресслужба НГУ.

30 липня під час патрулювання на взводному опорному пункті гвардійці на одній з польових доріг помітили автомобіль. Неподалік нього чоловік за допомогою сірників на різних ділянках поля підпалював солому.

"Гвардійці оперативно відреагували на ситуацію, затримали чоловіка, тим самим запобігши можливій пожежі. Військовослужбовці одразу викликали наряд поліції", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибув наряд співробітників Нацполіції Донецької області. Гвардійці передали громадянина та його автівку поліцейським. Проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, на початку липня в Луганській області внаслідок масштабних лісових пожеж на території трьох лісництв у Новоайдарському районі загинуло п'ятеро людей, дев'ятьох осіб було госпіталізовано. Згодом кількість постраждалих збільшилася. Пожежу гасили тиждень.

Вогонь охопив близько 50 га території Борівського та Охтирського лісництв у районі села Осколонівка, а також близько 40 га лісів Капітанівського лісництва поблизу села Капітанове. Поліція розглядає три версії виникнення пожеж.

23 липня у Луганській області рятувальники на другу добу погасили пожежу, що виникла після обстрілу на території Трьохізбенського лісництва.