ЦВК звернулася до Донецької та Луганської ОДА щодо висновків про можливість проведення місцевих виборів

Ідеться про виборчі дільниці, утворені відповідно до постанови від 25 червня.

Сьогодні, 30 червня, відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, на якому комісія звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій - стосовно висновків щодо можливості проведення в областях місцевих виборів 25 жовтня.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

"З метою належної організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на територіях Донецької та Луганської областей, зокрема тих, що біля лінії розмежування, забезпечення прав та свобод громадян, а також зважаючи на те, що відповідно до закону про ВЦА районні, обласні військово-цивільні адміністрації здійснюють повноваження із надання комісії висновків щодо можливості організації та підготовки проведення відповідних виборів на окремих територіях, ЦВК звернулася до Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновків щодо можливості організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Ідеться про виборчі дільниці, утворені відповідно до постанови ЦВК від 25 червня 2020 року №117 "Про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі".

"Отримання таких висновків комісія очікує не пізніше 5 серпня 2020 року", - зазначили в ЦВК.

Нагадаємо, на пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленьский не відмовився від ідеї провести місцеві вибори на Донбасі, в тому числі - в окупованих районах.15 липня парламент проголосував за проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня. Вибори призначаються в усі місцеві ради, а не тільки в обласні та Київ, як було в першій редакції постанови.