Бориспільську районну лікарню підготували до відкриття після капремонту

У Бориспільській районній лікарні наближається до завершення капітальний ремонт. З минулого року реалізована перша черга будівельних і ремонтних робіт в інфекційному відділенні, лікувальному корпусі. У цей час в приміщеннях тривають оздоблювальні роботи, установка і налаштування нового сучасного лікувального обладнання.

Відповідно до проєкту, в приймальному відділенні лікарні облаштовано дитячий і дорослий блоки інтенсивної терапії для невідкладної допомоги. Там само з'являться сучасний ендоскопічний кабінет, приміщення для проведення обстежень на магніторезонансному томографі (МРТ) і процедурна.

Перебіг робіт перебуває під керівництвом міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова і глави Київської облдержадміністрації Василя Володіна.

«Це масштабний проєкт, від реалізації якого залежить якість медичних послуг, котрі отримують майже 120 тисяч пацієнтів. Велика частина робіт завершена. І жителі району вже можуть оцінити зміни на власному досвіді. Важливо, що ремонт не обмежився косметичними роботами. У лікарні з'явилися нове обладнання, комфортні приміщення, а також приділено увагу питанням енергоощадності та безпеки, що дозволить ефективно експлуатувати приміщення лікарні в подальшому», - зазначив голова КОДА Василь Володін.

У процесі ремонту замінили всі інженерні мережі - водопровід, опалення та енергопостачання; будівлю утеплили сучасними сертифікованими матеріалами (це підвищить енергоефективність); облаштували систему автоматичної протипожежної сигналізації.

Лікарню планують відкрити в найближчі дні. А пологове відділення пізніше - до кінця 2020 року.

Нагадаємо, під час візиту 10 липня 2019 року у Бориспіль президент України Володимир Зеленський доручив напрацювати план, щоб за рік оновити лікарню. Під час обговорення будівництва лікарні у президента виникла сутичка з секретарем Бориспільської міськради Ярославом Годунком, через що він змусив останнього піти з наради.