Угорщина підтримує санкції проти РФ, але іноді треба обговорювати, чи допомагає це Україні, - посол

"Ми, як і раніше, підтримуємо рішення в ЄС, і якщо є потреба, ми також їх підтримаємо".

Угорщина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, запровадження і, якщо знадобиться, посилення санкцій проти Російської Федерації.

Про це посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявив в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Що стосується конфлікту навколо Кримського півострова і Донбасу. Угорщина підтримує позицію ЄС, яка є досить відкритою та чіткою і полягає в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України і введення санкцій проти Російської Федерації для того, щоб припинити такі дії, які розпочалися у 2014 році", - сказав Ійдярто.

На запитання, чи готова Угорщина підтримати ідею посилення санкцій проти РФ за порушення нею норм міжнародного права, Ійдярто зазначив, що якщо є потреба для подальших кроків, країна також їх підтримає.

"Як я згадав, ми, як і раніше, підтримуємо рішення в ЄС, і ми вважаємо, що якщо є потреба для подальших кроків, ми також їх підтримаємо. Час від часу з'являється питання, чи допомагає санкційна політика запобігти таким ситуаціям або чи має вона вплив на країну, проти якої вводяться санкції. Але це більшою мірою політичні та теоретичні дискусії. Загальний підсумок такий, що Угорщина підтримує політику санкцій, однак ми маємо наголосити, що часом ми також маємо обговорювати, чи допомагає це Україні і чи справді створює якісь проблеми для Російської Федерації", - пояснив дипломат.

Він також зазначив, що Угорщина намагається підтримувати зв'язок із російськими партнерами, "пояснюючи їм українську ситуацію, наголошуючи, що дуже важливо мати мир і стабільність у регіоні".

Нагадаємо, у 2017 році відносини між Україною і Угорщиною зіпсувалися, коли Верховна Рада прийняла закон про освіту. Угорцям здалося, що він обмежує права їхньої діаспори в Закарпатській області. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО.

У 2019-му Україна внесла поправки в закон про освіту, відтермінувавши до 1 вересня 2023 року дію мовної статті, яка розлютила Угорщину, але Будапешт це не влаштувало.

У січні 2020 року Верховна Рада прийняла новий закон про повну загальну середню освіту з трьома мовними моделями для національних меншин. Він передбачає, що в угорських школах на Закарпатті може використовуватися тільки рідна мова, але з 5 класу не менш як 20% предметів повинні викладатися українською мовою зі щорічним підвищенням до 40% у 9 класі і 60% у старшій школі.