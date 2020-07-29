Зеленський про Меморіал "Бабин Яр": "Хочеться, щоб цей проєкт було втілено в життя"

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з членами наглядової ради фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр». Про це повідомляє пресслужба президента. На сайті меморіалу зазначається, що президент підтримав його створення.

«Багато українців носять високе звання Праведника народів світу. Це українці, які часто ціною власного життя рятували євреїв у Голокост. Створення меморіалу дуже важливе для нашої країни. В її історії було багато трагічних сторінок. Однак ми маємо пам’ятати про них, розповідати своїм наступним поколінням. Такі моменти повинні бути в історії України. Вони є в наших розповідях, у пам’яті, в книжках. Дуже хочеться, щоб цей проєкт було втілено в життя, і ми разом з вами збудували історію», – зазначив Володимир Зеленський.

Голова наглядової ради фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» Натан Щаранський зазначив, що історія Бабиного Яру важлива не лише для єврейського народу. Адже в цьому місці загинули представники й інших національностей, зокрема: українці, білоруси та поляки.

«У нас однакові цілі – боротися за свободу та демократію наших народів. Ця ініціатива – не просто пам’ятник, це буде визначний меморіал, де буде і музей, і центр дослідження, що сприятиме підвищенню толерантності в суспільстві та матиме глобальне значення для позиціонування України у світі та для міжнародного визнання. Такі інституції в усьому світі створюються у партнерстві з державою за підтримки перших осіб», – сказав він.

Президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер наголосив: майбутній меморіал має давати відвідувачам чітку відповідь на питання, що таке антисемітизм. Цей проєкт має бути міжнародним і привернути увагу всього світу до історії України.

«Це третє покоління, яке знає про Голокост. Але якщо про Аушвіц знають майже всі, то історія Бабиного Яру молоді майже невідома. Я хочу, щоб приїжджали до Києва побачити Меморіал «Бабин Яр», щоб зрозуміли, що тут сталося», – зазначив Рональд Лаудер.

Також у відеоконференції взяли участь президент Польщі у 1995-2005 роках Александр Квасневський, перший президент України (1991-1994 роки) Леонід Кравчук, долучений до складу наглядової ради, міністр закордонних справ і віцеканцлер Німеччини у 1998-2005 роках Йошка Фішер та Святослав Вакарчук.

Учасники зустрічі обговорили подальшу взаємодію в межах проєкту, а також координацію сторін під час підготовки до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру.