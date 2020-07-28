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Зеленський підписав указ про безвіз для туристів з Китаю

Він діятиме з 1 серпня 2020 по 31 січня 2021.

Зеленський підписав указ про безвіз для туристів з Китаю
Фото: ten-news

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою.

Про підписання указу №295/2020 повідомили у пресслужбі Офісу президента.

"Указ підписано з метою розвитку дружніх відносин між Україною та КНР, а також активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму", - йдеться в повідомленні.

Безвізовий режим вводиться з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року. Він передбачає безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають з туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів.

Кабінет Міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу. 

Нагадаємо, що 22 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова.

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