У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Степанова

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

Як свідчать дані на сайті парламенту, відповідний документ 27 липня було передано на розгляд керівництва Ради.

Ініціатором відставки очільника МОЗ стала партія "Голос". Також свої підписи під проєктом постанови поставили представники інших політсил, зокрема "Слуги народу" та "Європейської солідарності".

У "Голосі" заявили, що їхню ініціативу про звільнення Степанова підтримала майже чверть парламенту.

"Підписи під проєктом постанови про звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова поставили 96 народних депутатів майже з усіх фракцій парламенту", - повідомляє пресслужба "Голосу".

У "Голосі" заявляють, що Степанов на посаді голови МОЗ "продемонстрував непридатність до виконання посадових обов’язків, некомпетентність і професійну недбалість".

"Під його керівництвом МОЗ не спроможне ефективно протидіяти розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19: навіть костюми для медиків було закуплено за завищеними вдвічі цінами, а отримали вони їх із затримкою у кілька місяців", - зазначено в повідомленні.

Партія закликає уряд припинити гратися здоров’ям і життями громадян, а парламент "не вагатися й нарешті звільнити Степанова".

Нагадаємо, Верховна Рада 30 березня підтримала кандидатуру Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я.

Деякі нардепи виступали за звільнення Степанова ще в травні через скандальну закупівлю захисних костюмів.