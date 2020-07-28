Уруський: "Антонов" сам себе вимучує і з великим болем позбувається своєї минулої величі
Уруський: "Антонов" сам себе вимучує і з великим болем позбувається своєї минулої величі
Окупаційні війська порушили режим припинення вогню на Донбасі (оновлено)
Окупаційні війська порушили режим припинення вогню на Донбасі (оновлено)
У "Динамо" спростували інформацію румунських ЗМІ, що Луческу пішов з посади тренера "Динамо" (оновлено)
У "Динамо" спростували інформацію румунських ЗМІ, що Луческу пішов з посади тренера "Динамо" (оновлено)
Європа готується до другої хвилі коронавірусу
Європа готується до другої хвилі коронавірусу
​У Криму назвали причину смерті трирічного Муси Сулейманова
​У Криму назвали причину смерті трирічного Муси Сулейманова
"Ліверпуль" пропустив найшвидший гол в Англійській прем'єр-лізі у своїй історії
"Ліверпуль" пропустив найшвидший гол в Англійській прем'єр-лізі у своїй історії
Олег Уруський: Моя позиція є однозначною: зараз ніякого співробітництва з Російською Федерацією бути не може в принципі
Олег Уруський: Моя позиція є однозначною: зараз ніякого співробітництва з Російською Федерацією бути не може в принципі
У Харкові четверо комунальників загинули під час роботи (оновлено)
У Харкові четверо комунальників загинули під час роботи (оновлено)
​Уруський: менеджмент "Укроборонпрому" слід серйозно змінити
​Уруський: менеджмент "Укроборонпрому" слід серйозно змінити
ГоловнаПолітика

У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Степанова

Ініціативу "Голосу" підтримали 96 нардепів.

У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Степанова
Фото: facebook/ Максим Степанов

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

Як свідчать дані на сайті парламенту, відповідний документ 27 липня було передано на розгляд керівництва Ради.

Ініціатором відставки очільника МОЗ стала партія "Голос". Також свої підписи під проєктом постанови поставили представники інших політсил, зокрема "Слуги народу" та "Європейської солідарності". 

У "Голосі" заявили, що їхню ініціативу про звільнення Степанова підтримала майже чверть парламенту.

"Підписи під проєктом постанови про звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова поставили 96 народних депутатів майже з усіх фракцій парламенту", - повідомляє пресслужба "Голосу".

У "Голосі" заявляють, що Степанов на посаді голови МОЗ "продемонстрував непридатність до виконання посадових обов’язків, некомпетентність і професійну недбалість".

"Під його керівництвом МОЗ не спроможне ефективно протидіяти розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19: навіть костюми для медиків було закуплено за завищеними вдвічі цінами, а отримали вони їх із затримкою у кілька місяців", - зазначено в повідомленні.

Партія закликає уряд припинити гратися здоров’ям і життями громадян, а парламент "не вагатися й нарешті звільнити Степанова".

Нагадаємо, Верховна Рада 30 березня підтримала кандидатуру Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я.

Деякі нардепи виступали за звільнення Степанова ще в травні через скандальну закупівлю захисних костюмів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також