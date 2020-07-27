КВУ назвав депутатів, які ігнорували голосування Ради в липні

У 100% голосувань узяв участь лише один нардеп.

Комітет виборців України проаналізував участь депутатів парламентських фракцій і груп у голосуваннях Верховної Ради в липні 2020 року.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

Антилідерами за участю в голосуваннях стали депутати "Опозиційної платформи - За життя". За місяць депутати ОПЗЖ узяли участь лише в 53% голосувань, тобто пропустили кожне друге голосування.

Серед депутатів ОПЗЖ, які майже не голосували в липні: Сергій Ларін (проголосував двічі, взяв участь у 0,32% голосувань), Тарас Козак (0,32%), Вадим Рабінович (1%), Вадим Столар (1%), Юрій Бойко (3%), Сергій Льовочкін (4%), Юлія Льовочкіна (5%), Олександр Фельдман (8%), Ігор Абрамович (9%). Загалом дев’ять народних депутатів ОПЗЖ пропустили 90% голосувань.

Також низькі показники у депутатів групи "За майбутнє". У середньому один депутат цієї політсили взяв участь у 61% голосувань.

Депутати ВО "Батьківщина" в середньому взяли участь у 71% голосувань, депутати "Голосу" - у 72%. Вищі результати в депутатів "Європейської солідарності" - 74% та групи "Довіра" - 75%.

"Слуги народу" взяли участь у 85% голосувань. Однак окремі депутати монобільшості пропустили значну кількість голосувань. Зокрема: Олександр Дубінський узяв участь лише в 5% голосувань, Ігор Фріс – в 11%, Анастасія Ляшенко – у 29%, Сергій Нагорняк – у 30%, Ольга Василевська-Смаглюк – у 32%.

Як і в червні, у липні лише один народний депутат узяв участь у 100% голосувань Ради – Олександр Бакумов.

Усього в липні відбулося 634 голосування, що є найвищим показником за останні місяці. Депутати ухвалили зміни до Виборчого кодексу, призначили чергові місцеві вибори, обрали нового голову Національного банку та змінили кількість районів.

Нагадаємо, у червні відбулося 391 голосування Ради. Протягом місяця депутати прийняли так званий закон "Про злодіїв в законі", призначили міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів і не підтримали Програму діяльності Кабінету Міністрів.