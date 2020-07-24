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Підозрюваного в розтраті зерна депутата міськради на Кіровоградщині заарештували з 51,5 млн грн застави

Зі складів його підприємства зникли близько 11 тис. тонн зерна кукурудзи вартістю понад 51 млн гривень.

Підозрюваного в розтраті зерна депутата міськради на Кіровоградщині заарештували з 51,5 млн грн застави
Фото: www.tiptip.ru

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід депутатові Долинської міської ради Кіровоградської області, якого підозрюють у розтраті 11 тис. тонн зерна, у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 51 581 166 гривень.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, депутат як директор і учасник ТОВ "Долинський комбікормовий завод" шляхом зловживання своїм службовим становищем розтратив близько 11 тис. тонн зерна кукурудзи вартістю понад 51 млн гривень, яка була передана цьому товариству на відповідальне зберігання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції.

Нагадаємо, на Кіровоградщині дві агрофірми передали на зберігання Долинському заводу комбікормів 11 тонн зерна вартістю понад 51 млн гривень, а коли захотіли забрати його назад - виявили порожні склади.

На початку червня зі складів Держрезерву в Тернопільській області зникло 2700 вагонів зерна на більш ніж 800 млн гривень.

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