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Під час навчань Sea Breeze-2020 у Чорному морі травмувався американський моряк

Його літаком відправили до госпіталю військово-морської бази Сiгонелла в Італії.

Фото: armyinform.com.ua

Під час міжнародних навчань Sea Breeze-2020 у Чорному морі отримав травму американський військовий моряк. Увечері 23 липня його літаком відправили на військово-морську базу США в Італії.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Увечері 23 липня в аеропорту приземлився американський транспортний літак Boeing C-40 Clipper, на борт якого підняли військового моряка, доставленого машиною швидкої допомоги з Військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Після цього літак взяв курс на військовий аеропорт Сiгонелла на італійському острові Сицилія", - повідомили агентству в адміністрації міжнародного аеропорту "Одеса".

Як уточнили у клінічному центрі, американському моряку, який зазнав травмування під час навчань на кораблі США, було надано екстрену медичну допомогу. Для подальшого лікування моряка відправили до госпіталю військово-морської бази Сiгонелла.

В акваторії Чорного моря тривають українсько-американські навчання Sea Breeze-2020, які обмежуються через пандемію коронавірусу лише морською фазою із залученням авіації.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

За даними пресслужби Міноборони, основне призначення навчання Sea Breeze - підтримання стабільності й безпеки у Чорноморському регіоні. Тому головним завданням для морського компонента навчань є відпрацювання операцій за стандартами Альянсу, що направлені на забезпечення миру та безпеки у кризовому регіоні.

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