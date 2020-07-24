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Бойовики 8 разів обстріляли українських військових на Донбасі

Обійшлося без втрат у лавах Об’єднаних сил.

Бойовики 8 разів обстріляли українських військових на Донбасі
Фото: Макс Левин

У зоні бойових дій на Донбасі 23 липня бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців унаслідок обстрілів не було.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зокрема, неподалік Старогнатівки противник двічі застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. З підствольних гранатометів окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Гнутового.

Біля Новотошківського російсько-окупаційні війська використали проти українських захисників заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 міліметрів. Поблизу Причепилівки та Оріхового ворог вів вогонь по українських опорних пунктах із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Для здійснення заходів із відсічі і стримування збройної агресії наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили противника згорнути свою злочинну активність. За даними розвідки, 23 липня українські захисники поранили двох загарбників", - повідомляється в ранковому зведенні.

Нагадаємо, 22 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Чотирьох українських бійців було поранено.

22 липня ТКГ з питань Донбасу домовилася про "повне та всеосяжне припинення вогню" з 00:01 27 липня.

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