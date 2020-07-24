Бойовики у п'ятницю відновлять пропуск у районі КПВВ "Новотроїцьке"

Громадян пропускатимуть з 09:00 до 18:00 на в'їзд і виїзд тільки один день.

У п'ятницю, 24 липня, на Донбасі на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Оленівка" (КПВВ "Новотроїцьке" з боку України) бойовики пропускатимуть українців в обидва боки. Про це повідомляє "РБК-Україна".

При цьому бойовики заявили про низку умов для перетину лінії розмежування.

Пропуск громадян здійснюватиметься з 09:00 до 18:00 на в'їзд і виїзд тільки 24 липня і за такими правилами:

- для в'їзду на окуповану територію Донецької області необхідно мати дозвіл так званого "Міжвідомчого оперативного штабу" бойовиків;

- для виїзду з ОРДО необхідно мати реєстрацію (прописку) на території України чи в підконтрольній їй частині Донецької області. Це означає, що людям з пропискою в окупованих районах виїзд на територію України буде заборонено;

- усі прибулі з України підлягають обов'язковій обсервації тривалістю не менш ніж 14 днів у медустановах терористів "ДНР".

Нагадаємо, Держприкордонслужба заявила про блокування бойовиками роботи контрольного пункту в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" в Донецькій області. Рух через КПВВ мали відновити 22 червня. Станом на ранок 28 червня жодна особа не прибула з боку тимчасово окупованої території України.

Напередодні в "сірій зоні" між КПВВ "Новотроїцьке" і пунктом пропуску бойовиків "Оленівка" перебували 35 осіб, яким угруповання "ДНР" відмовило у пропуску.

10 червня була відновлена робота КПВВ "Станиця Луганська" в Луганській області і "Мар'їнка" - в Донецькій. Однак бойовики блокували пропук людей. 13 червня окупанти почали пропускати громадян через КПВВ "Станиця Луганська".