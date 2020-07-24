На Полтавщині тривають розшуки злочинця, який утримував у заручниках полковника Нацполіції

У Полтавській області правоохоронці продовжують розшукувати Романа Скрипника, який 23 липня намагався викрасти авто, а потім взяв у заручники полковника Національної поліції.

Після того, як Скрипник відпустив поліцейського, покинув авто й утік, його місцезнаходження невідоме. Про це пише “Інтерфакс-Україна” з посиланням на інформацію пресслужби Національної поліції.

“Станом на ранок п’ятниці пошукова операція триває. Усю ніч поліцейські служби досліджували місцевість, працюють кінологи, задіяна авіація - вертоліт”, - розповіли правоохоронці.

Місцевих мешканців закликають не намагатися контактувати зі зловмисником чи затримувати його. Натомість у разі зустрічі з ним необхідно повідомити поліцію, адже чоловік озброєний і може становити небезпеку. Правоохоронці зазначили, що втікав він із гранатою в руці.

Нагадаємо, що вранці 23 липня в Полтаві чоловік із гранатою викрав авто, а потім захопив у заручники поліцейського. Спочатку він захопив у заручники працівника карного розшуку, але потім погодився обміняти його на полковника поліції Віталія Шияна, з яким рушив у наданому, відповідно до його вимог, транспортному засобі "Богдан" у напрямку виїзду з міста.

Заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що злочинцем є раніше неодноразово судимий Роман Скрипник. Він взяв заручника, щоб вимагати залишитися безкарним за крадіжку авто.

Близько 16-ї години з’явилася інформація, що Скрипник відпустив полковника, кинув авто серед дороги та втік у лісосмугу.