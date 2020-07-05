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Украина предоставит более 70 квартир военным морякам из Крыма

Зеленский принял участие в торжествах ко Дню Военно-морских сил ВСУ.

Украина предоставит более 70 квартир военным морякам из Крыма
Владимир Зеленский
Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский пообещал предоставить более 70 квартир украинским военным морякам из Крыма. Об этом глава государства сказал во время выступления в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил ВСУ, сообщает сайт ОП.

Среди тех, кто получит квартиру - моряки, которые не предали присяги Украине в 2014 году во время аннексии полуострова Россией.

По словам Зеленского, их верность присяге почему-то была для власти незаметной, и они жили в ужасных условиях.

"Мне стыдно, что за все это время они не получили от государства достойной благодарности. Но я рад, что наконец справедливость восторжествовала", - сказал президент.

Зеленский пообещал, что сделает больше для улучшения условий жизни военных моряков.

"Я сделаю все, чтобы украинские моряки чувствовали, что они являются настоящими супергероями, которые очень нужны Украине", - подчеркнул президент.

День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины отмечают в первое воскресенье июля с 2015 года.

Ранее Зеленский пообещал квартиры всем жителям дома на Позняках, в котором произошел взрыв.

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