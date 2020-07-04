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Шорт-лист кандидатов на пост главы НБУ уже сформирован, - Шмыгаль

Главными требованиями премьер назвал "высокий профессионализм и кристальную репутацию".

Шорт-лист кандидатов на пост главы НБУ уже сформирован, - Шмыгаль
Денис Шмыгаль
Фото: Youtube / Кабмін

Шорт-лист кандидатов на должность председателя Национального банка Украины уже сформирован. Об этом вечером 3 июля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В ближайшие дни кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка уже назвали свои предложения, есть шорт-лист кандидатов", – сказал он.

Главными требованиями к будущему кандидату Шмыгаль назвал "высокий профессионализм и кристальную репутацию".

Сколько кандидатов на должность главы НБУ в этом шорт-листе, премьер не уточнил.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о кандидатах на пост руководителя Нацбанка. По его словам, изучаются три списка кандидатов, поданные представителями государственных и коммерческих банков, а также членами правления НБУ.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на Нацбанк в течение длительного времени. 

За отставку Смолия Верховная Рада проголосовала 3 июля. 

По информации шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, на уходе главы НБУ настаивал президент Владимир Зеленский

После заявления об отставке Смолия гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заявил о приостановке новых инвестиций. Он считает, что гривна и цены на активы в Украине упадут.

На фоне заявления об отставке Смолия подскочил курс доллара.

Глава Минфина Сергей Марченко заявил, что уход главы НБУ сорвала Украине "сделку десятилетия"

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