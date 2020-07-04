Ермак считает, что встреча в Берлине приблизила новый нормандский саммит

По словам главы российской делегации, об этом говорить еще "очень-очень рано".

Встреча политических советников стран-участниц нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия), которая состоялась в Берлине 3 июля, приблизила проведение нового саммита. Об этом заявил руководитель Офиса президента и участник переговоров Андрей Ермак, передает ОП.

Украинскую делегацию возглавлял вице-премьер Алексей Резников. Переговоры продолжались 11 часов.

Сообщается, что участники по пунктам обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых на встрече "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Стороны согласились, что необходимо принять реальные меры для полного прекращения огня на Донбассе, а также выделили неотложные задачи для Трехсторонней контактной группы, которые должны ускорить переговорный процесс.

"Договоренности Парижского саммита лидеров государств-участников Нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по Нормандскому формату, Франция и Германия, продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона "взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии".

По мнению Ермака, встреча в Берлине "на шаг приблизила проведение саммита".

Однако глава российской делегации Дмитрий Козак ранее заявил, что прорыва не произошло, а говорить о новой "нормандской встрече" еще "очень-очень рано".

Напомним, 9 июня Канцлер Германии Ангела Меркель провела с президентом РФ Владимиром Путиным телефонный разговор, в котором обсуждалась важность переговоров "нормандской четверки".

Ранее президент Зеленский сообщил о договоренности с лидерами стран "нормандской четверки" провести следующий саммит после окончания эпидемии коронавируса.

Последняя встреча глав стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - прошла в Париже в декабре прошлого года. На ней были достигнуты договоренности о разведении войск возле нескольких населенных пунктах и обмене пленными.