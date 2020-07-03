Турция никогда не признает аннексию Крыма, - глава МИД

"Это наша принципиальная позиция и она никогда не изменится".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Турция не признаёт незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. По его словам, эта позиция никогда не изменится.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"На каждой [международной] площадке мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет, и всегда очень четко подтверждаем на каждой платформе, что мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Это наша принципиальная позиция и она никогда не изменится, и мы всегда откровенно об этом говорим", - цитирует Чавушоглу агентство УНИАН.

В свою очередь Кулеба заявил, что Украина благодарна Турции за поддержку территориальной целостности и за принципиальную позицию в отношении Крыма, которая, по его словам, "проявляется не только в заявлениях, но и в конкретных действиях, в том числе в части обеспечения соблюдения санкционного режима в отношении незаконно оккупированного полуострова".

Напомним, 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.