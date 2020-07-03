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В Украине увеличат количество проверок нарушения карантина

Зеленский пригрозил бизнесу ответственностью за несоблюдение ограничений.

В Украине увеличат количество проверок нарушения карантина
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

В Украине увеличивается число проверок относительно нарушения карантинных мероприятий.

Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента.

Отмечается, что с 19 июня 2020 года было проведено более 19 тыс. проверок провели на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в заведениях общественного питания. При этом количество проверок ежедневно увеличивается, и за последние три дня их осуществили почти 12 тыс. 

По результатам этих проверок за три дня было выявлено 2788 нарушений, за которые составлены протоколы и предписания.

"Люди устали и расслабились, но бизнесы, которые зарабатывают, должны нести ответственность, если не контролируют соблюдение мер безопасности и тем самым подвергают клиентов опасности заражения", - прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что на Закарпатье и Волыни в больницах начали готовить больше койко-мест в связи с ростом числа заболевших и заполнением больниц.

Напомним, ранее сообщалось, что каждый четвертый бизнес в Украине нарушает карантинные меры.

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