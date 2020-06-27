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Полиция за два дня составила 355 протоколов о нарушении карантина в магазинах и ресторанах

Больше всего нарушений в тех регионах, где быстро растет количество заболевших.

Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция за двое суток составила 355 административных протоколов о нарушении правил карантина в торговых заведениях, ресторанах и ночных клубах.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Во время рейда полицейские проверили почти 3500 предприятий торговли, 2000 заведений общественного питания, 850 ночных клубов и развлекательных заведений.

"По результатам проверок полицейские составили 355 административных протоколов в соответствии со ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из них 28 - на директоров развлекательных заведений, 100 - на руководителей предприятий общественного питания и 227 - на директоров предприятий торговли", - сказано в сообщении.

Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

Всего с начала карантина полицейские составили 14 569 административных протоколов и начали 176 уголовных производств за нарушение ограничений.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Санкция ст. 44-3 КУоАП предусматривает наказание в виде штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов для граждан и от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов для должностных лиц.

Напомним, что несоблюдение карантинных правил, по мнению Министерства здравоохранения, привело к высокой второй волне эпидемии коронавируса в Украине.

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