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Глава Минздрава не связывает рост статистики по коронавирусу с увеличением тестирования

Министр назвал это "мифом, который распространяют некоторые "эксперты".

Глава Минздрава не связывает рост статистики по коронавирусу с увеличением тестирования
Фото: facebook/ Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что рост заболеваемости коронавирусом, который фиксируют в Украине последние недели, не связан с увеличением количества тестирований. Об этом он заявил во время брифинга в субботу.

Министр назвал такую информацию "мифом, который распространяют некоторые "эксперты".

"Кроме увеличения количества тестов, которое проходит по утвержденному механизму, мы наблюдаем, во-первых, увеличение количества обращений с симптомами коронавирусной болезни. Во-вторых, увеличение количества госпитализаций, то есть, человек оказывается в больнице с коронавирусом и имеет тяжелое течение болезни. Как следствие, мы видим увеличение количества пневмоний. Это все происходит в июне, в период, когда количество пневмоний существенно падает в стране, потому что это лето", - отметил Степанов.

Хотя министр подтвердил, что Украина действительно нарастила темпы тестирования на коронавирус и в дальнейшем будет их увеличивать.

"Так, если сравнить начало апреля, то это было 200-300 тестирований в сутки, а сегодня это около 12-14 тысяч тестирований, которые мы делаем в сутки", - сказал Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили 948 случаев коронавируса. При этом 24 человека умерли, 402 - выздоровели.

Ранее в Украине два дня подряд фиксировали антирекорд по количеству новых инфицированных. 24 июня зарегистрировали 994 новых случая, а 25 июня - 1109, что стало наибольшим суточным показателем с начала пандемии.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что при соблюдении карантинных мер, количество больных значительно расти не может. По его словам, в некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине. Поэтому министр сделал вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости в Украине происходят из-за нарушения карантина.

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