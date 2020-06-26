​Летальность от коронавируса в Украине одна из самых низких в Европе, - Степанов

Благодаря усилиям медиков летальность от COVID-19 в Украине удалось уменьшить до 2,6%.

Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире ТРК "Украина".

"По состоянию на конец июня 2020 году в Украине показатель летальности от COVID-19 составляет 2,6%. Благодаря усилиям Минздрава и украинских врачей этот показатель снизился по сравнению с начала апреля 2020 года и значительно ниже показателей в других странах мира", - цитирует главу министерства его пресс-служба.

Ранее сегодня на брифинге министр подчеркнул, что показатель летальности от коронавируса в Украине по-прежнему является одним из самых низких в Европе благодаря стандартам лечения и оказания медицинской помощи украинскими медиками.

"Если мы посмотрим на показатели летальности Германии, он составляет 4%, в США - 5%, во Франции - 18%, в Испании - 9,5%, в нашей стране - 2,6%. Это благодаря медикам и ведущим специалистам, которые составляли стандарты лечения", - сказал Степанов.

Министр уточнил, что наибольшее число связанных с коронавирусной болезнью летальных случаев зафиксировано в Черновицкой области (178), Львовской (126) и Киеве (102).

Ранее сообщалось, что летальность от коронавируса в Украине по состоянию на 3 июня составила 3%. 30 июня этот показатель составлял 2,5%.