В Киеве за сутки зафиксировано 115 новых случаев COVID-19

В Киеве за минувшие сутки подтвердили 115 новых случаев коронавируса COVID-19, что на 34 больше, чем сутками ранее. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирус, увеличилось на 115 человек. Заболели, в том числе, и 9 медиков. Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 102 жителя Киева. На сегодня в столице уже 4724 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил он.

Среди заболевших - 58 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 49 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет, а также восемь детей - одна девочка 4 лет и семь мальчиков в возрасте от 3 до 15 лет.

Госпитализированы 25 человек, остальные - на самоизоляции.

Больше всего случаев заболевания обнаружены в Дарницком районе - 19 случаев. В Днепровском и Оболонском - по 18, в Деснянском районе - 15.

Выздоровели за сутки 17 человек.

Напомним, ранее Кличко также заявил о высокой вероятности введения повторных ограничений на работу общественного транспорта, потому что многие люди не соблюдают карантинные ограничения и не носят маски.