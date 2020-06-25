Зеленский напомнил о необходимости соблюдения карантина, иначе может наступить пик заболевания COVID-19

"Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина".

В Офисе президента Владимира Зеленского прошло традиционное совещание по предотвращению распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на сайте ОП.

Так, глава Минздрава Максим Степанов подчнеркнул, что при соблюдении карантинных мер, не может значительно расти количество больных. К тому же, в некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине. Поэтому, по словам Степанова, можно сделать вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости в Украине происходят из-за нарушения карантина.

В то же время в Министерстве внутренних дел заявили, что за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин. Больше всего проблем - с общественным транспортом, где постоянно нарушаются дистанция и масочный режим. Всего уже наложено штрафов более чем 5 млн гривен.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мер.

"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", - сказал Зеленский.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко рассказал, что на этой неделе было увеличено количество инспекторов, которые проводят проверку заведений и разъясняют населению необходимость соблюдения карантинных мероприятий, с 700 до 2500 человек.

Напомним, сегодня, 25 июня, Украина вновь побила антирекорд по числу заболевших коронавирусом - обнаружили 994 новых случа.

Предыдущий антирекорд по заболеваемости был вчера, когда подтвердили 940 новых случаев. При этом Киев снова перестал отвечать критериям для смягчения карантина.