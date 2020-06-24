Киев перестал отвечать критериям для смягчения карантина

Киев снова перестал отвечать критериям для смягчения карантина.

По подсчетам Министерства здравоохранения, динамика роста инфицирования коронавирусом в Киеве превысила максимально допустимые 10%. Остальные показатели - загруженность кроватей, охват тестированием и процент выявленных случаев - остаются в пределах нормы.

Несмотря на то, что Киев соответствовал утвержденным критериям всего два дня, в городе успели разрешить работу ресторанов и кинотеатров.

Регионами с широким распространением коронавируса, кроме Киева, также считаются Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. В Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях коронавируса мало, но там недостаточные показатели тестирования.

Напомним, что с 22 июня регионом с широким распространением коронавируса в Украине считается тот, в котором есть один из таких признаков: загруженность опорных больниц выше 50%; среднее количество тестирования методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 000 населения на протяжении последних семи дней; коэффициент обнаруженных случаев инфицирования коронавирусом выше 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.